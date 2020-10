8 jaar cel voor strafexpeditie in Peterboswijk: “We wilden hem angst aanjagen” Wouter Hertogs

07 oktober 2020

20u28 0 Brussel Een 19-jarige man uit Anderlecht is veroordeeld tot 8 jaar cel voor een strafexpeditie in de Peterboswijk.

Op 28 december 2018 trok S.E. – toen nog minderjarig – er met enkele vrienden op uit voor een heuse strafexpeditie. Iemand moest hen nog geld in het kader van een drugsdeal, maar hij weigerde te betalen. De groep ranselde hem helemaal af. De man moest talloze stampen, slagen en zelfs messteken verduren en werd voor dood achtergelaten. Hij zou uiteindelijk twee dagen in coma blijven. De feiten waren zo zwaar dat de jeugdrechter E. uit handen gaf. Daardoor kwam hij voor de correctionele rechtbank, waar het parket 13 jaar cel had gevorderd. Negen jaar voor de poging doodslag en vier voor zijn aandeel in de drugshandel. “Het was nooit de bedoeling om hem te doden maar we wilden hem wel schrik aanjagen zodat we zijn territorium in handen zouden krijgen”, gaf de man ter zitting toe. Ook stelde hij dat hij niet aanwezig was geweest toen de man met een mes bewerkt werd. “Ik kreeg schrik en ben weggegaan voor het mes werd bovengehaald”, klonk het; de rechter geloofde na analyse van de camerabeelden niets hiervan. “Hij heeft zich nooit afgekeerd van de strafexpeditie”, oordeelde de rechter. Wel volgde de rechtbank het pleidooi van zijn advocate Caroline Heymans waarin ze betwistte dat hij tot een vereniging van misdadigers behoorde. Hiervoor werd hij dan ook vrijgesproken. Voor zijn rol in de strafexpeditie en zijn rol in de drugshandel -zij het niet als leider- kreeg hij 8 jaar cel;