8 jaar cel voor man die eerder zoontje doodsloeg en nu dochtertje op de grond wierp WHW

04 oktober 2019

09u36 20 Brussel Cedric V.R., de dertiger die in november zijn drie maanden oude dochtertje Zoé zwaar mishandelde, is veroordeeld tot 8 jaar cel. Ook werd hij 5 jaar ter beschikking gesteld. V.R. werd in 2011 al veroordeeld tot negen jaar cel, omdat hij zijn zoontje van zes maanden oud had doodgeslagen tijdens een computerspel. Ditmaal werd hij veroordeeld voor poging doodslag.

De rechtbank hield geen spaander heel van V.R. “Hij wist dat Zoe had kunnen overlijden door zijn handelen. Hij heeft dat risico aanvaard. Het oogmerk om te doden was dus duidelijk aanwezig”, aldus de rechter in haar vonnis, “de feiten zijn bijzonder ernstig. Het kind had levensbedreigende verwondingen. Bovendien was er eerder sprake van geweld binnen het gezin, zowel tegen zijn partner als tegenover het kind.” Daarnaast stipte de rechter aan dat hij weinig zelfbeheersing en schuldbesef was bij V.R. “Er zijn veel gelijkenissen met de eerdere feiten. De straf moet van die aard zijn dat dergelijke feiten niet meer kunnen gebeuren”, klonk het. Toch kreeg hij slechts 8 jaar cel. Het parket had eerder nog 15 jaar gevorderd.

Op 11 november 2018 ging V.R. door het lint tegen zijn dochtertje Zoë.,Zijn vriendin was die avond uitgegaan met vriendinnen. Hun dochtertje Zoé begon te huilen van de honger en V.R. gooide haar gefrustreerd hard tegen de grond. Vervolgens liet hij haar aan haar lot over, zonder te controleren of ze iets voorhad, en probeerde haar nog eten te geven. Het meisje werd met een schedelbreuk opgenomen in het ziekenhuis en zweefde een tijdlang tussen leven en dood. Intussen is ze aan de beterhand. Maar wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn, is nog niet duidelijk. V.R. was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. In augustus 2008 sloeg hij zijn zes maanden oude zoontje Lyam met de vuist op het achterhoofd, omdat het jongetje huilde terwijl hij een computerspelletje aan het spelen was. Het kind overleed aan de gevolgen van die slag. Nauwelijks enkele maanden eerder was V. al opgepakt omdat hij zijn vriendin en de baby had mishandeld. De Antwerpse correctionele rechtbank veroordeelde hem in 2011 bij verstek tot tien jaar cel, een straf die later werd teruggebracht naar negen jaar cel. Een deel van die negen jaar zat Cédric V.R. uit in de gevangenis, de rest met een enkelband.