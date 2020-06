8 jaar cel voor bijna fatale roofoverval op Finse politicus Wouter Hertogs

30 juni 2020

12u02 0 Brussel Een 38-jarige man is veroordeeld tot 8 jaar cel voor een bijna fataal afgelopen straatroof in Brussel. Slachtoffer was de Finse politicus Laturi Panu (48). De man raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Een van de vermoedelijke daders kon worden opgepakt en moest zich dinsdag voor de correctionele rechtbank van Brussel verantwoorden.

De Finse politicus Laturi Panu verbleef in december vorig jaar in Brussel nadat hij door het Europees Parlement was uitgenodigd. De ex-secretaris van de Finse groene partij werd na een avondje stappen in de nacht van 8 op 9 december hardhandig op de grond geduwd, waarna twee mannen aan de haal gingen met zijn gsm en portefeuille. De duw had evenwel enorme gevolgen. Panu werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en vocht voor zijn leven. Hij kwam er bovenop, maar was minstens vier maanden arbeidsongeschikt door de gevolgen van het hersentrauma.

De hele overval werd gefilmd door bewakingscamera’s en enkele dagen later kon een van de vermoedelijke daders worden opgepakt. Het ging om een 38-jarige Soedanese transmigrant die illegaal in het land verbleef. “De feiten zijn ontoelaatbaar”, gaf de advocaat van de beklaagde toe. “Ik wil ze niet minimaliseren, maar hij had nooit de bedoeling om het slachtoffer op die manier te verwonden. Mijn cliënt leefde op straat en had geen geld. Hij was op weg naar het Verenigd Koninkrijk, maar is gestrand in Brussel.”

De rechter had geen oren naar de uitleg van de verdediging en gaf de man nog twee jaar meer dan de gevorderde straf.