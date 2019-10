8.000 antwoorden op Good Move-onderzoek: driekwart wil minder auto’s op straat JCV

18 oktober 2019

16u46 0 Brussel Het openbaar onderzoek naar Good Move, het grote mobiliteitsplan van de Brusselse regering is afgelopen. 8.000 mensen reageerden en uit hun antwoord moet blijken dat er voor gevraagd wordt naar minder autoverkeer op straat.

Het onderzoek naar Good Move liep vier maanden lang en liep donderdag af. Ongeveer 8.000 mensen gaven er hun mening over. Good Move moet de leidraad in mobiliteit worden voor de komende 10 jaar in Brussel. De opmerkingen kwamen zowel online als via de administratie als op talrijke bijeenkomsten binnen.

De eerste resultaten van het onderzoek geven aan dat de meerderheid luwer verkeer wil in de stad. “Uit de eerste cijfers blijkt alvast een overweldigende steun voor de principes van Good Move: een autoluwe, verkeersveilige, aangename stad”, zo zegt Elke Van den Brandt (Groen), Minister van Mobiliteit en Openbare werken. “Drie op de vier deelnemers is bereid om minder ruimte aan de auto te geven, als het gebruikt wordt voor openbaar vervoer, fietspaden en toegankelijke voetpaden. Het momentum om Brussel te veranderen is er nu.”

Twijfels bij slaagkansen

Minder parkeerplaatsen op de openbare weg, meer zones 30, beperkt doorgaand verkeer in woonwijken en minder gebruik van de wagen zijn principes waar tussen de 7 en de 8 op de tien mensen die reageerden op het onderzoek zich kunnen achter zetten. Uit de antwoorde bleek echter ook dat er twijfels worden geuit over de slaagkansen van Good Move en de effectieve uitwerking van de acties ervan.