750 man volgt ‘Brusselse mis’ in Jette SHVM

05 januari 2020

13u43 1 Jette Voor de zestiende keer op rij heeft pastoor Dirk Vannetelbosch zijn mis in het Brussels dialect gehouden in de Sint-Pieterskerk in Jette. Zowel Nederlandstaligen als Franstaligen woonden de mis bij. “Het is mooi dat we allemaal samen kunnen vieren”, zegt pastoor Vannetelbosch.

De mis focuste zich deze keer op de politiek in ons land. Die focus legde pastoor Vannetelbosch door onze regering te vergelijken met de drie wijzen. “De drie wijzen zouden de perfecte informateurs geweest zijn om een nieuw elan te geven aan de maatschappij”, aldus de pastoor.

Winterjassen

Tijdens de mis deed pastoor Vannetelbosch ook een warme oproep aan zijn luisteraars. Om de minderbedeelden in Jette te ondersteunen, verzocht hij de aanwezigen om winterschoenen, winterjassen en jeansbroeken voor heren te collecteren in de kerk. Er werd ook een omhaling gedaan die integraal naar de vzw Hart Voor Elkaar gaat. “Ik hoop dat we zo’n 1.000 euro bij elkaar hebben kunnen sprokkelen. Op die manier kunnen we ook ditmaal zo’n 5.000 euro doneren aan de vzw.”

Zowel Nederlandstaligen als Franstaligen woonden de mis bij. “Het is mooi dat we allemaal samen kunnen vieren”, zegt Vannetelbosch. “Dirk is een fantastisch priester die weet hoe hij zijn parochianen moet binden, boeien en engageren”, klonk het nog bij de aanwezigen. “We hopen dat hij nog vele jaren mag blijven.”