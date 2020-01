75% van bestuurders in Evere negeert zone 30 MKV

11 januari 2020

16u38 0 Brussel Het Everse burgercollectief 1140/0 stelde vast dat maar liefst 75% van de bestuurders de zone 30 niet respecteert in hun gemeente. Ze hielden zelf een mobiele controle en deden zo de vaststellingen. “Veel mensen weten niet eens dat ze zich in een zone 30 begeven”, zegt Eva Verbist van de burgerbeweging.

Burgerbeweging 1140/0 wil vooral dat de zones duidelijker worden aangegeven en dat er beter gecontroleerd wordt. “De borden zijn veel te klein, mensen hebben niet eens door dat ze in een zone 30 rijden.” De 25% die zich wél aan de zone 30 hield, deed dat vooral door afremmende factoren. Het voorbij laten van een andere auto, aanschuiven, een voetganger of fietser laten oversteken of een verkeerslicht gaf dan aanleiding om te vertragen.

Net als gelijkaardige bewegingen in andere Brusselse gemeenten, wil het Everse burgercollectief komen tot nul verkeersslachtoffers in hun gemeente. Ze deelden in september 2019 al flyers uit met daarop een positieve boodschap om de zone 30 te respecteren.