72 Brusselse musea doen mee aan 19de editie van nocturnes SZM

19 september 2019

15u22 0 Brussel De nocturnes in 72 Brusselse musea zijn terug. Elke donderdag tot 5 december kunnen cultuurliefhebbers hun favoriete musea tot 22 uur bezoeken. Daarbovenop betaal je tijdens nocturnes (bijna) geen geld. De Pass 5 Nocturnes kost 17 euro of zelfs maar 8 euro als je nog in het eerste deel van tram 2 bent.

De ‘Brussels Museum Nocturnes’ zijn de cultureel verantwoorde happy hours voor de kunstzinnigen onder ons. Laat de koude periode maar komen, want niets is beter dan je hart te verwarmen in een museum als het weer buiten kouder wordt. Van 19 tot 5 december is dat mogelijk, elke donderdag, tot 22 uur, in 72 Brusselse musea.

De aftrap van de nocturnes vindt op donderdag 19 september plaats om 17 uur op de Grote Markt. Voor de gelegenheid zijn er op wandelafstand van de Grote Markt drie musea gratis toegankelijk. GardeRobe MannekenPis stelt de extravagante klerenkast van Brussels kleinste man open. Het Broodhuis onthult alle geheimen van de Grote Markt in “The (Grand) Place to be”, inclusief een duizelingwekkende Virtual Reality-ervaring. In het Mode- en Kantmuseum vindt een sensuele ontmoeting plaats tussen de Belgische couture lingerie-ontwerpster Carine Gilson en 200 jaar Brusselse kant.

Voor de andere 12 weken van de nocturnes betaal je per museum 4 euro ingang of 2 euro als je -26 bent. Ben je van plan om meerdere keren te komen, dan kan het nog voordeliger. Met de Pass 5 Nocturnes betaal je 17 euro of 8 euro (-26) voor 5 toegangen.

Op de website brusselsmuseumsnocturnes.be vind je alle deelnemende musea terug.