700 mensen lopen mee in witte mars voor Medhi, die aangereden werd door politiewagen: “We willen weten wat er gebeurd is” Margo Koekoekx

27 oktober 2019

16u33 0 Brussel De 17-jarige Mehdi Bouda werd op 20 augustus gegrepen door een politiewagen. Om zijn broer te eren, organiseerde Ayoub (24) deze zondag een witte mars. Daarmee wil hij een oproep aan justitie doen. “We zitten met zoveel vragen en krijgen geen antwoorden”, zegt hij. “We willen zo graag weten wat er precies gebeurd is. Pas dan kunnen we dit verwerken.” Zo'n 700 man liep mee.

Mehdi hing met een groepje vrienden rond aan de Kunstberg in Brussel. Na contact met de politie liep hij de straat over en werd daarbij gegrepen door een politiewagen. Over de precieze omstandigheden is ook nu nog weinig bekend. Vrienden en familie zijn nog steeds in rouw.

Ik weet niet of ik vertrouwen moet hebben in justitie, ik heb vooral hoop Ayoub Bouda

Steun

Een vriendin van Ayoub, Serenay Gazacisme (23) getuigt: “Toen het ongeval gebeurde, was ik op vakantie. Daarom ben ik nu hier om steun te betuigen. Ik wil Ayoub en zijn familie laten zien dat we er voor hen zijn. Het is immers geel moeilijk om iets te verwerken waarover je nog zoveel vragen hebt.”

Samen met Serenay liepen nog zo'n 700 mensen mee. Er waren daarbij veel witte pulls, sjaals, hoofddoeken en bedrukte T-shirts met de boodschap ‘#Justice pour Mehdi’ te zien. Ze liepen allemal via de Adolphe Maxlaan en het Rogier plein de Kruidtuinlaan in om vervolgens richting de Kunstberg te wandelen, waar het jammerlijke feit plaatsvond.

Hoop

Ayoub organiseerde deze mars vooral om zijn kleine broer te eren. Daarbij wil hij een oproep doen aan justitie. “Of ik vertrouwen heb in justitie? Ik ben zelf nooit in aanraking geweest met justitie in België. Mijn vrienden en familie trouwens ook niet. Ik ken er het fijne niet van en kan alleen maar hoop hebben opdat alles goed komt”, zegt hij. “We zitten met zoveel vragen en krijgen maar geen antwoorden. We willen zo graag weten wat er precies gebeurd is toen. Pas dan kunnen we dit verwerken.”

Wat is de reden dat Mehdi aan het lopen was en hoe kwam hij onder die auto terecht? Dat zijn slechts enkele van de vele vragen die bij Ayoub, Serenay en nog zoveel anderen spelen. Het gerucht gaat dat de groep in contact kwam met de politie en dat enkelen gingen lopen, waaronder Mehdi. Dat werd echter nooit bevestigd.