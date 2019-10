700 deelnemers tijdens witte mars voor Mehdi die aangereden werd door een politievoertuig Margo Koekoekx

27 oktober 2019

16u33 4 Brussel Omstreeks 13u15 stonden de eerste in het wit geklede jonge mannen op het Broukèreplein in Brussel centrum. Zij komen meelopen met de witte mars die Ayoub (24) opriep voor zijn jongere broer Mehdi Bouda (17) die op 20 augustus gegrepen werd door een politiewagen. Er liepen 700 mensen mee tijdens de mars. Het eindigde met een emotionele boodschap van de moeder en een brief van zijn jongere zus.

Mehdi hing met een groepje vrienden rond aan de Kunstberg in Brussel. Na contact met de politie liep hij de straat over en werd daarbij gegrepen door een politiewagen. Over de precieze omstandigheden is nog steeds weinig geweten.

In eerste instantie wou Ayoub de pers liever niet te woord staan. Het is nog steeds moeilijk voor hem en zijn familie om de dood van zijn jongere broer te verwerken. De ouders sluiten dan ook pas later aan bij de witte mars.

Ik weet niet of ik vertrouwen moet hebben in justitie, ik heb vooral hoop Ayoub Bouda

Steun

Een vriendin van Ayoub, Serenay Gazacisme (23) getuigt: “Toen het ongeval gebeurde was ik op vakantie. Erna was het vooral afwachten. Steun willen betuigen maar niet weten hoe daaraan te beginnen. Ik zag hem voor het eerst een week geleden tijdens een reünie. Ik wou hem condoleren en vragen hoe het met hem was maar erover praten was echt moeilijk. Je zag de tranen opwellen en hij kon amper in mijn ogen kijken. “We gaan het over iets anders hebben want ik wil me sterk kunnen houden.” zei hij. We wouden hem en de familie vooral laten weten dat we er voor hen zijn.” Dat is ook de reden waarom ze vandaag hier aanwezig zijn. Zowel Serenay, haar mama en een vriendin zijn aanwezig om hun steun te betuigen.

“Het moeilijkste is om iets te verwerken waar je nog zo veel vragen over hebt”, gaat Serenay verder. Dat laat ook Ayoub weten in het interview.

Justice pour Mehdi

Tegen 14u liep er zo’n 200 man rond op het plein. Later liepen 700 mensen mee. Veel witte pulls, sjaals, hoofddoeken en bedrukte T-shirts met de boodschap ‘#Justice pour Mehdi’. Om 15u startte de witte mars. Via de Adolphe Maxlaan en het Rogier plein liepen ze de Kruidtuinlaan in om vervolgens richting de Kunstberg te wandelen, waar het jammerlijke feit plaatsvond.

Hoop

Ayoub organiseerde deze mars vooral om zijn kleine broer te eren en een oproep te doen aan justitie. “Of ik vertrouwen heb in justitie? Ik ben zelf nooit in aanraking geweest met justitie in België. Mijn vrienden en familie trouwens ook niet. Ik ken er het fijne niet van en kan alleen maar hoop hebben opdat alles goed komt”, klinkt het bij Ayoub. “We zitten met zoveel vragen en krijgen maar geen antwoorden. We willen zo graag weten wat er precies gebeurde toen. Pas dan kunnen we dit verwerken.”

Wat was de reden dat Mehdi aan het lopen was en hoe kwam hij onder die auto terecht? Dat is de grote vraag die bij Serenay, Ayoub en nog zoveel anderen speelt. Het gerucht gaat dat de groep in contact kwam met de politie en dat enkelen gingen lopen, waaronder Mehdi. Dit werd echter nooit bevestigd of gepreciseerd.

Reageren naar buitenwereld

Ondertussen zijn we twee maanden verder en is de familie klaar om te reageren naar de buitenwereld toe. “Ik wist in het begin niet hoe ik moest reageren. Je beseft niet wat je overkomt, ik wist niet hoe en op welke manier ik me moest uitdrukken. Nu blijven we nog altijd met vragen achter”, aldus Ayoub.

Aan het einde van de mars las de jongere zus van Mehdi een brief voor. Zowel zij als Ayoub en hun moeder namen het woord. Er hangt een heel serene en emotionele sfeer over het plein. De helft van de toeschouwers staat in tranen. Ze uitte hun boosheid over de pers en de politie omtrent het feit dat ze in de kranten lazen wat hun zoon was overkomen alvorens er naar hen toe werd gecommuniceerd. Het beeld dat over Mehdi werd opgehangen strookt volgens hen niet met de feiten en dat terwijl ze nog steeds in het duister tasten over wat er toen exact gebeurde.