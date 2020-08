70-tal interventies voor Brusselse brandweer na wolkbreuk Robby Dierickx

15 augustus 2020

18u22 0 Brussel De Brusselse brandweer moest zaterdag zeventig keer uitrukken voor wateroverlast na een wolkbreuk boven de hoofdstad. Het ging voornamelijk om interventies voor ondergelopen straten en het leegpompen van kelders.

De hemelsluizen boven Brussel gingen zaterdag in de late namiddag open. In een mum van tijd stonden verschillende kruispunten en tunnels onder water. De Brusselse brandweer kreeg tientallen oproepen te verwerken en moest uiteindelijk zeventig keer uitrukken. “In totaal maakten we 25 ondergelopen straten vrij, waaronder de tunnel in de Koninginnelaan”, zegt woordvoerder Walter Derieuw. “Daarnaast waren er vier interventies met een risico op kortsluiting door water bij particulieren en één tussenkomst voor het beveiligen van een gevel waarvan er brokstukken naar beneden kwamen. Tot slot moesten we 41 kelders leegpompen. De problemen situeerden zich vooral in Jette, Laken, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.”

De brandweer kreeg nog tientallen andere oproepen, maar na de stortbui belden de getroffenen de hulpdiensten opnieuw op met de melding dat het water al weggetrokken was.