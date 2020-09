70 procent van reizigers uit rode zones laat zich testen SRB

03 september 2020

09u12 0 Brussel Meer reizigers uit Brussel laten zich testen bij hun terugkeer uit landen of regio’s die als rode zone zijn ingekleurd. Het percentage is de voorbije twee weken toegenomen van 50 tot meer dan 70 procent.

Iedereen die terugkeert uit een rode zone, is verplicht om een quarantaine van veertien dagen in acht te nemen en een coronatest te ondergaan, maar niet elke inwoner van Brussel respecteerde die maatregel. Twee weken geleden bleek slechts de helft van de Brusselaars zich ook daadwerkelijk te laten testen. Dat is nu gestegen tot 71 procent.

In het Brusselse gewest zijn de voorbije weken verscheidene initiatieven ondernomen om de bewoners te informeren en sensibiliseren. Volgens de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn sinds 19 augustus 94 procent van de reizigers die online gemeld hadden dat ze waren teruggekeerd uit een rode zone, gecontacteerd om na te gaan of ze de maatregelen in acht nemen. 92 procent van hen bevestigde een sms te hebben ontvangen met een code om zich aan te bieden bij een testcentrum.

Sms

Bovendien ontvingen sinds 26 augustus alle reizigers uit een rode zone die zich binnen de 48 uur na hun terugkeer in de hoofdstad nog niet hadden laten testen, een sms om hen te herinneren aan hun plicht. Ook werden alle reizigers die via een schriftelijk formulier hun terugkomst uit een rode zone hadden gemeld persoonlijk opgebeld.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie registreerde ook een toegenomen belangstelling voor de website waar de maatregelen worden toegelicht en de Brusselse testcentra zijn opgelijst. De kaap van 400.000 bezoekers is overschreden.