70-jarige vrouw overlijdt bij ongeval op parking Delhaize SHVM

23 oktober 2019

15u22 1 Neder-Over-Heembeek Een 70-jarige vrouw en haar broer zijn woensdagnamiddag omstreeks 15.30 uur betrokken geraakt bij een ongeval op de parking van een Delhaize in Neder-Over-Heembeek. De twee werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar de vrouw overleefde het niet. Dat bevestigt het parket van Brussel.

Het slachtoffer reed samen met haar broer de dakparking van de Delhaize op in de Heembeeksestraat. Door de te hoge snelheid die de vrouw aannam, reed ze een voetganger aan die vervolgens op een andere wagen terechtkwam. Vervolgens belandde het duo met hun voertuig tegen een muur.

De brandweer kwam na het incident ter plaatse om broer en zus uit de wagen te halen, waarna de slachtoffers naar het ziekenhuis werden overgebracht. Voor de bestuurster, een vrouw van 70, kwam alle hulp te laat. De gezondheidstoestand van de passagier is momenteel nog onbekend. De voetganger is volgens het parket niet in levensgevaar.