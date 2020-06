7 miljoen euro om toerisme in Brussel weer op gang te trekken JCV

08 juni 2020

09u54

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse regering heeft vrijdag de eerste fase van het herstelplan voor het toerisme goedgekeurd, goed voor 7 miljoen euro aan maatregelen. Het gaat onder meer om de invoering van een gezondheidshandvest en een hygiënelabeL, een brede marketingcampagne om Brussel als bestemming te promoten.

Door de coronacrisis zijn de toeristische en culturele activiteiten en evenementen volledig stilgevallen, terwijl deze sectoren normaal gezien sterk bijdragen tot de sociale en economische ontwikkeling van het Brussels Gewest. Zo nam de voorbije tien jaar het aantal overnachtingen van toeristen in het Hoofdstedelijk Gewest (vrijwel 9,5 miljoen) met bijna 6 procent per jaar toe. Dat is meer dan tweemaal het groeicijfer van het volledige BBP van het gewest in diezelfde periode, en dat ondanks de aanslagen van 2016. Daarnaast trokken de musea en attracties meer dan vijf miljoen bezoekers in 2019.

Volgens minister van Financiën en van het Imago van Brussel Sven Gatz (Open Vld) is de brede Brusselse toeristische en culturele sector de voorbije jaren gegroeid tot bijna 60.000 werknemers en 7.000 zelfstandigen. Daarom heeft de Brusselse regering visit.brussels gevraagd alle actoren te bevragen en een steunplan uit te werken om de activiteiten herop te starten. Daaraan werkten meer dan 360 partners mee.

Het plan wordt uitgesplitst in twee fasen, waarvan de eerste vrijdag is goedgekeurd, met een geheel van maatregelen zoals de invoering van een gezondheidshandvest en een hygiënelabel, de lancering van een brede marketingcampagne om Brussel als bestemming te promoten bij het Belgisch en internationaal publiek. De Brussels Card 48h wordt goedkoper om bezoekers ertoe aan te zetten attracties te bezoeken. Daarnaast worden nog drie fondsen opgericht: een eerste voor hygiënisch materiaal en signalisatie voor social distancing bij de toeristische, culturele en erfgoedattracties; een tweede voor de aanschaf van ‘touchless’ diensten en andere digitale presentatiediensten; en een derde om evenementen in het Brussels Gewest te helpen met hygiënisch materiaal en tel-, beschermings- en veiligheidsuitrusting.

De tweede fase, met onder meer maatregelen om de operatoren uit te rusten met digitale technologie en steunmaatregelen voor congressen en vergaderingen van meer dan 200 deelnemers met overnachting, zal geïntegreerd worden in het relance- en herontwikkelingsplan, dat momenteel in opmaak is.