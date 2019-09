7 jaar cel gevorderd voor doodschudden baby WHW

24 september 2019

17u49 0 Brussel Barbara H. en haar voormalige partner Jonathan S. hebben zich vandaag moeten verantwoorden voor het onopzettelijk doden van haar baby. S. riskeert 7 jaar cel, de moeder 3 jaar met uitstel.

Barbara H. en Jonathan S. worden beschuldigd van zware mishandeling en onopzettelijke doodslag op de drie maanden oude Angelo. In de nacht van 19 op 20 november 2014 werd het jongetje bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. De beschuldigde had aan de dokter uitgelegd dat het kind tijdens zijn slaap regelmatig apneu heeft en dat ze hem hadden geschud om hem wakker te maken. Angelo werd daarop enkele weken opgenomen in het ziekenhuis op intensieve zorgen, maar overleed op 2 januari 2015 aan zijn verwondingen.

Uit de autopsie bleek dat het kind gestorven is aan het shakenbabysyndroom en dat hij al meerdere breuken had opgelopen vóór het incident. Barbara H. en Jonathan S. konden deze verwondingen toen niet verklaren. “Angelo heeft een vreselijk kort leven gehad dat gekenmerkt werd door zwaar lijden. De baby had verschillende breuken. Beeld u in wat hij gedurende die drie maanden heeft moeten doorstaan...”, aldus het openbaar ministerie.

Het parket meent dat S. de grootste verantwoordelijkheid treft. De man werd eerder al veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel voor een diefstal met geweld. Daarom werd tegen hem 7 jaar cel gevorderd. De moeder riskeert 3 jaar met uitstel.