7.500 klimaatspijbelaars protesteren een laatste keer voor een beter klimaatbeleid SZM

24 mei 2019

17u41 0 Brussel De tweede Global Strike for Future was meteen ook de laatste klimaatmars van Youth for Climate. De afgelopen 20 weken betoogden ze elke donderdag voor een beter klimaatbeleid. Voor de laatste keer haalden maar liefst 7.500 activisten nog eens alles uit de kast. De mars werd afgesloten met een groot klimaatfestival met onder meer Absynthe Minded, Alice on the Roof en Tourist LeMC.

Twee dagen voor de verkiezingen, vond de tweede editie van de wereldwijde staking voor het klimaat plaats. Dat was ook de 20ste en laatste klimaatmars van Youth for Climate. Maar, dat het nu echt gedaan is met protesteren is niet waar, want hoewel ze al veel jongeren en ouderen hebben bewustgemaakt voor het klimaat, volgt de politiek nog niet op hetzelfde tempo.

De bezielsters van Youth for Climate, Anuna De Wever en Kyra Gantois beloven allebei dat ze ook volgend schooljaar blijven protesteren tot er verandering komt en er een sociaal inclusief klimaatbeleid wordt ingevoerd. “Het is niet het einde, maar eerder het begin van het einde”, zegt de 17-jarige Anuna. “Het is ook vermoeiend om elke week een protest te organiseren,” zegt Kyra (19), die haar studies media en entertainment business dit jaar on hold heeft gezet. “Vanaf volgend schooljaar zijn we terug, maar wel niet meer elke week.”

Klimaatfamilie

De ‘klimaatfamilie’ zoals Anuna en Kyra het zelf noemen, overtuigde niet alleen leeftijdsgenoten om zich aan te sluiten, maar ook tal van andere organisaties. Zo stapten ook verschillende hulporganisaties en de befaamde Grootouders voor het Klimaat wekelijks mee.

Vrijdag ging de stoet van Brussel-Centraal naar Tour en Taxis en meteen werd duidelijk hoe enthousiast en gedreven de klimaatspijbelaars nog zijn. De familie waarover ze eerder spraken is inderdaad warmer dan het klimaat. De slogans die ze uit volle borst nog een laatste keer uitriepen en de borden die ze meesleurden, waren daar ook een voorbeeld van.

Make Noise for Climate

Om zoveel inzet en engagement te vieren, organiseerden ze een afsluitend festival, ‘Make Noise for Climate,’ aan Tour & Taxis. Verschillende artiesten zoals Absynthe Minded, Alice on the Roof, Tourist LeMC, Slongs en Jaune Toujours trakteerden de jongeren op een optreden.

Vooraleer de muziek startte, kwamen de boegbeelden van Youth for Climate, Kyra Gantois, Adélaïde Charlier en Anuna De Wever, het enthousiaste publiek toespreken. Anuna bedankte alle vrijwilligers, politiemensen en de politici die wel ambitie tonen. “Dit is niet het eind, maar het begin van het einde”, besloot ze.