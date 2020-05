65-jarige dame uit Oudergem vermist SHVM

18 mei 2020

17u30 0 Brussel De 65-jarige Florica Seman werd op 18 maart 2020 voor het laatst gezien aan haar woonplaats in de Waversesteenweg in Oudergem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Florica is struis gebouwd en 1m65 lang. Zij heeft bruine ogen, kort zwart haar en draagt een bril. Er is niet geweten welke kledij zij droeg op het ogenblik van haar verdwijning.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.