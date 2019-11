64 gasten geëvacueerd tijdens brand in Ibis-hotel SHVM

25 november 2019

14u05 0 Brussel De brandweer is maandagmiddag rond 13 uur uitgerukt naar het Ibis Styles-hotel op de Louizalaan in Brussel voor een brand op de achtste verdieping. De hotelgasten werden onmiddellijk geëvacueerd.

Volgens Walter Derieuw van de Brusselse brandweer was het vuur om 13.30 uur onder controle. Bij het incident vielen geen gewonden, en de brandweer is momenteel nog ter plaatse voor de verluchting van de ruimte.

64 hotelgasten worden voorlopig ondergebracht in een zusterhotel. Hoe groot de schade precies is, is nog niet geweten. Ook de oorzaak van de brand wordt op dit ogenblik nog onderzocht.