6000 bezoekers voor BXLBeerfest WHW

26 augustus 2019

11u22 0 Brussel De derde editie van het BXLBeerfest heeft zo’n 6.000 bezoekers gelokt. In vergelijking met vorig jaar zijn er ongeveer een kwart meer bezoekers”, klinkt het bij de organisatie.

De organisatie is heel tevreden met het enorme aantal bezoekers. “Dat is opnieuw een groot succes. We zijn ook heel trots dat we dit jaar een aantal culinaire sessies hebben kunnen organiseren met topchefs, dat heeft ook een ander publiek gelokt”, verduidelijken ze. In totaal werden er 350 bieren voorgesteld. Net als bij de vorige edities was er alleen plaats voor “onafhankelijke brouwerijen die kwalitatieve, artisanale bieren aanbieden”, en niet voor industriële bieren. Ditmaal kon de bezoeker proeven van de productie van 60 brouwerijen, waarvan ongeveer de helft uit België en de andere helft zowel uit andere Europese landen als uit de Verenigde Staten en Canada.