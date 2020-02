600 landbouwers betogen tegen herverdeling subsidies Jonge boeren zijn bang voor gevolgen SHVM

20 februari 2020

16u10 0 Brussel Maar liefst 600 Maar liefst 600 landbouwers hebben zich donderdagmiddag met 220 tractoren verzameld op het Schumanplein in Brussel. Aanleiding hiervoor was de Europese top die er plaatsvond over de Europese meerjarenbegroting, waarin forse kortingen beschreven staan voor de landbouw.

Zo’n 600 Letse, Litouwse, Estse en Belgische landbouwers, waaronder 150 leden van de Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), en sympathisanten verzamelden zich om 13 uur op het Schumanplein in de Europese wijk. Het gebied werd er druk bezet met zo’n 220 tractoren, waarvan een dertigtal tractoren aan Vlaamse boeren toebehoorden. Pamfletten met verschillende boodschappen, waaronder ‘De landbouw is in gevaar!’, werden hoog de lucht in gedragen. Niet toevallig de dag waarop er een Europese top plaatsvond over de Europese meerjarenbegroting. “Ten gevolge van de Brexit, verliest Europa geld”, zegt Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat. “Er moet nu dus gekeken worden hoe de subsidies herverdeeld zullen worden tussen de Europese landen.”

Zo zouden er plannen zijn om de directe inkomenssteun met 5% te laten dalen en de subsidies voor plattelandsontwikkeling met 15%. Bij de herverdeling van de subsidies zou er meer aandacht gevestigd worden op natuurbehoud, migratie en klimaat.

Cruciaal

“De voorziene afbouw van de directe inkomenssteun en de afbouw van de steun voor plattelandsontwikkeling is voor de landbouworganisaties onaanvaardbaar. De directe Europese inkomenssteun voor de landbouwsector vormt een basisinkomen en is voor een aantal sectoren cruciaal om verder te kunnen”, aldus het Algemene Boerensyndicaat.

“Ook jonge, beginnende boeren zijn bang en het zal het steeds moeilijker worden om de eindjes aan elkaar te knopen.”

ABS benadrukt daarnaast dat de directe steun naar eigen zeggen essentieel is ter compensatie van de volledige liberalisering van de Europese productie en markten en essentieel voor een blijvende garantie op veilig, gezond en voedzaam voedsel uit Europa.

Volgens de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene verliep de betoging naar behoren. De landbouwers bleven binnen de vooropgestelde perimeter. “Een persoon werd tijdens de betoging geraakt door een aanhangwagen van een tractor, maar de betoging verliep al bij al rustig en zonder merkwaardige incidenten.”