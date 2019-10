600 betogers op nieuwe Youth For Climate-mars JCV

24 oktober 2019

11u45 3 Brussel Op de nieuwe Youth For Climate-mars in Brussel zijn vandaag 600 betogende jongeren opgedaagd, een pak minder dan op vorige edities. Dat bevestigt de Brusselse politie. Toch blijft het volgens de aanwezigen nodig om actie te blijven voeren en de politieke wereld onder druk te zetten.

Het is al de 23ste keer dat er een klimaatmars door Brussel trekt. Eerdere marsen trokken nog meerdere duizenden jongeren naar de hoofdstad. Toch blijft het volgens de organisatie nodig om de druk op de ketel te houden. “Uit het Vlaams regeerakkoord spreekt bijzonder weinig ambitie, terwijl de komende vijf jaar cruciaal worden”, zegt Toon Lambrecht van Youth For Climate. “Daarom moeten we actie blijven voeren tot er iets beweegt.”

De betogers zijn zeer teleurgesteld dat de nieuwe Vlaamse regering tegen 2050 80 procent minder uitstoot wil realiseren in plaats van voor een koolstofneutraal Vlaanderen te gaan. De deelnemers hadden het gevoeld dat hun acties op een koude steen blijven vallen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had voor de betoging beloofd om strenger op te treden tegen klimaatspijbelaars. “Spijbelen is als door een rood licht rijden”, had hij gezegd. Of dat een effect had op het aantal betogers, is nog niet duidelijk. “Als een ambulance door het rood rijdt, kijkt niemand daarvan op”, zegt Lambrecht. “Het klimaat is een even dringende zaak.”

Aan de mars namen ook leden van Grootouders voor het Klimaat deel, zij liepen op de kop van de stoet. Verder waren er ook leden van Extinction Rebellion, Workers for Climate, Teachers for Climate de politieke partijen Groen en PVDA mee.