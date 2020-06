60 nieuwe flitspalen om algemene zone 30 af te dwingen JCV

18 juni 2020

13u08 0 Brussel Het Brussels Gewest zal 60 nieuwe flitspalen aankopen om de algemene zone 30 te helpen afdwingen. Die zal volgend jaar van kracht worden. Daarnaast krijgen de gemeenten ook nog eens 2,7 miljoen euro om te investeren in infrastructuur.

Vanaf 1 januari van 2021 zal in Brussel een algemene snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur gelden, al zijn er op veel grote assen ook uitzonderingen voorzien. Om die te helpen afdwingen zal het Brussels Gewest 60 extra flitspalen aankopen en plaatsen. Dat zei mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) na een parlementaire vraag van Sadik Köksal (Défi). Voor die flitspalen worden in totaal 40 camera’s aangekocht zodat die laatste verplaatst kunnen worden tussen de palen.

Naast de flitspalen zijn ook dertien van de Brusselse gemeenten geïnteresseerd om hun weginfrastructuur aan te passen, bijvoorbeeld met snelheidsdrempels. Brussel Mobiliteit onderzoekt hoe de wegen die onder de bevoegdheid van het Gewest vallen, kunnen worden aangepast.

De gemeenten hebben in totaal 19 uitzonderingen gevraagd voor hun eigen wegen om de snelheid op 50 kilometer per uur te houden. De administratie is bezig met het opstellen van een kaart met alle uitzonderingen op de zone 30 die er zullen komen.