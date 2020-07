60 miljoen om gemeenten te helpen omgaan met bevolkingsgroei JCV

14u43 0 Brussel Het Brussels Gewest voorziet 60 miljoen euro financiële steun voor de gemeenten om die te helpen omgaan met de aanhoudende bevolkingsgroei. De bevolking nam de afgelopen 10 jaar toe met 125.000 mensen.

Binnen veertig jaar wordt verwacht dat er 1,3 miljoen Brusselaars zullen zijn. Dat legt druk op allerlei voorzieningen zoals kinderdagverblijven, scholen, mobiliteit, groene ruimtes en sportinfrastructuren. Om deze demografische ontwikkeling het hoofd te bieden, heeft de Brusselse regering 60 miljoen euro vrijgemaakt om de gemeenten te ondersteunen bij hun investeringen ten dienste van hun inwoners.

De middelen zullen gebruikt kunnen worden voor de financiering van een nieuw speelplein, een gemeentelijke kinderopvang of school, de aankoop van grond of zelfs de renovatie van gemeentelijke gebouwen. “Net zoals alle grote stedelijke metropolen krijgt Brussel te maken met het fenomeen van ‘terugkeer naar de stad’”, zegt Bernard Clerfayt (Défi), de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. “Deze demografische boom leidt onvermijdelijk tot nieuwe behoeften op het gebied van infrastructuur voor kinderopvang, sport en recreatie en zelfs tot een beredeneerde verdichting van huisvesting. Ik heb de gemeenten willen helpen door een aanzienlijk bedrag te voorzien om de uitdagingen van de demografische verandering aan te gaan en tegelijkertijd de levenskwaliteit van de inwoners van Brussel te verbeteren.”

Gemeenten die gebruik willen maken van de fondsen moeten voor eind september reageren op een projectoproep.