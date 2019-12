60-jarige man in levensgevaar na val in put SHVM

08 december 2019

17u40 0 Elsene Een 60-jarige man is zondagnacht omstreeks 2 uur in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij, om een nog onbekende reden, in een put viel.

Het incident gebeurde aan de vijvers langs de Guldensporenlaan in Elsene. Een bezorgd persoon belde de politie op nadat ze iemand hoorde roepen en vervolgens hoorde vallen in het water. Daarop zakte de politie, samen met de brandweer en een duikploeg ter plaatse af. De hulpdiensten troffen de man aan in een put in een grot en haalden hem eruit via de benen.

Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De man bevindt zich nog steeds in kritieke toestand. Vermoedelijk gaat het om een dakloze man, maar die informatie kan nog niet officieel bevestigd worden. Momenteel loopt er een onderzoek naar de exacte omstandigheden van het incident.