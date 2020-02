6 jaar gevorderd voor uiterst gewelddadige afpersing WHW

10 februari 2020

14u57 0 Brussel Een jongeman uit Schaarbeek riskeert 6 jaar cel voor afpersing. Samen met enkele vrienden ontvoerde hij een man in de Aarschotsstraat. Ze hielden het slachtoffer een volledige nacht vast.

Gewapend met messen overmeesterden ze in de nacht van 4 op 5 januari 2019 een man in de Aarschotstraat. Ze brachten het slachtoffer naar een woning waar ze hem meermaals stampten en sloegen. Op deze manier wilden ze de codes van zijn bankkaarten te weten komen; Ook gingen ze aan de haal met zijn gsm. Uiteindelijk lieten ze hem pas de volgende ochtend vrij. Uiteindelijk kon slechts 1 dader getraceerd worden. “Ik was onder invloed van drugs en alcohol”, klonk het tegen de politie. Ter zitting bood hij het slachtoffer zijn excuses aan. Zijn advocate vroeg een straf met uitstel; “Zo kan hij zijn school voltooien en daarna aan het werk gaan”, klonk het. Uitspraak op 5 maart.