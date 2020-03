6 jaar cel voor gewelddadige home invasion Wouter Hertogs

12 maart 2020

09u16 0 Brussel Een jongeman van 20 is veroordeeld tot 6 jaar cel voor 14 diefstallen met geweld. Bovendien ging hij zeer arrogant te werk. Zo schreef hij samen met twee kompanen bij een home invasion op snelbinders een boodschap voor de politie.

De jongeman bekende ter zitting het merendeel van de tenlasteleggingen. Enkel het zwaarste feit, de brutale home invasion bij een bejaarde vrouw, ontkende hij. Op 17 mei 2017 drongen drie jongeren de woning van een alleenstaande 81-jarige vrouw in Schaarbeek binnen. Ze overmeesterden haar meteen en sleurden haar met geweld naar het salon. Daarna gingen ze aan de haal met juwelen, geld en haar bankkaart. Ook dwongen ze haar met geweld om de code van haar bankkaart te geven. Daarna belden ze met de gsm van het slachtoffer de hulpdiensten met de melding ‘dat ze een oude vrouw om hulp hadden horen roepen’. Van hun minder aangename kant toonden ze zich door op de snelbinders waarmee de vrouw gekneveld was te schrijven ‘Neem maar vingerafdrukken kl.....!”. Uiteindelijk kon een van hen toch opgepakt worden op basis van zijn betrokkenheid bij vele identieke feiten. Het parket had 5 jaar gevorderd maar gezien de ernst van de feiten deed de rechtbank daar nog een jaar bij.