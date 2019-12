6.000 handtekeningen tegen sloop van gebouw op Broekstraat JCV

20 december 2019

16u08 0 Brussel De geplande sloop van een gebouw op de Broekstraat beroert de gemoederen. De KU Leuven wil er een nieuw gebouw neerpoten, maar een petitie tegen de sloop trok al meer dan 6.000 handtekeningen.

Het gebouw moet plaats ruimen voor een nieuwbouw met leer- en lesruimtes voor de KU Leuven en haar partner hogeschool Odisee. Daarnaast komen er ook woningen voor studenten.

De sloop stoot echter op tegenstand van erfgoedbeweging Atelier de Recherche et Action Urbaine (Arau). Zij vinden dat het neoklassieke gebouw bewaard moet worden. Volgens hen is het nog in goede staat en heeft het economisch geen zin om het af te breken. De werken betekenen volgens Arau ook een onnodige belasting voor het milieu. Ook de Stad Brussel tekende in het verleden al protest aan tegen de sloop, maar het Brussels Gewest kende wel een bouwvergunning toe. Verzet daartegen werd vorige maand door de Raad van State van tafel geveegd.

Toch blijft de sloop de gemoederen beroeren. Een langlopende petitie tegen de sloop haalde ondertussen meer dan 6.000 handtekeningen.

Beperkingen

De KU Leuven van zijn kant benadrukt dat het gebouw renoveren geen optie is. “Dat zou gepaard gaan met grote beperkingen op vlak van functionaliteit, duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid, wat ook in het arrest van de Raad van State benadrukt werd”, zegt Sigrid Somers van de KU Leuven. “Datzelfde arrest stelt ook dat de historische waarde van het gebouw eerder beperkt is. Aan de beslissing over de nieuwbouw ging jarenlang overleg met alle bevoegde instanties vooraf, en het definitieve ontwerp kreeg van die instanties ook een positief advies.”

Een ander gebouw in de Zandstraat, dat ook in het oorspronkelijke project zat, wordt wel behouden. “Dat heeft een waardevolle achterbouw en atrium en wordt gerenoveerd”, aldus Somers.

De KU Leuven wil nu met de werken beginnen. Een precieze timing is er nog niet.