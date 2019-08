596 zwakke weggebruikers beboet in juli WHW

20 augustus 2019

12u09 0 Brussel In juli heeft de Brusselse lokale politie 596 zwakke weggebruikers beboet omdat ze een verkeersovertreding begingen. “We focussen elke maand op een ander aspect van verkeersveiligheid”, klinkt het bij de politie. “Ditmaal was het de bedoeling de zwakke weggebruikers te sensibiliseren voor de gevaren die ze zelf lopen.”

In juli bekeurde de fietsbrigade van de Brusselse politie ook 1.076 autobestuurders die door hun gedrag de veiligheid van zwakke weggebruikers in gevaar brachten. Zo stonden 418 wagens stil of geparkeerd op een fietspad, hadden 287 bestuurders zich geparkeerd op het trottoir, waren er 54 wagens die te dicht bij een zebrapad geparkeerd stonden en 317 bestuurders die de regels van een voetgangerszone of woonerf niet respecteerden. De fietsbrigade betrapte ook 918 bestuurders die de bus- of trambeddingen gebruikten, 1.333 wagens die een kruispunt blokkeerden en 28 bestuurders die onterecht geparkeerd stonden op een parkeerplaats voor andersvaliden.