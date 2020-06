56 aanhoudingen bij grote veiligheidsactie Noordwijk: “Criminaliteit veert op na lockdown” Stephanie Romans

25 juni 2020

09u48 0 Brussel De politie schroeft de controles in de wijk rond het Brusselse Noordstation op. Sinds de versoepeling van de lockdown, neemt de criminaliteit in de buurt toe. Treinreizigers en bewoners van de wijk rondom de Aarschotstraat voelen zich onveilig. “De politie komt geen dag te laat. C’était le bordel ici.”

“Oei, is er weer een betoging?” Een voorbijganger schrikt van de grote politiemacht in Aarschotstraat. Agenten met helmen op blokkeren de straat aan de achterkant van het Noordstation. Het blijkt geen betoging te zijn, maar een controleactie in de wijk vanwege overlast in de wijk.

“We doen de actie op vraag van de burgers”, zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de lokale politiezone Brussel Noord. “Bewoners en pendelaars voelen zich sinds het einde van de strenge lockdown onveilig. Onze wijkagenten uit het commissariaat in de buurt merkten ook dat de criminaliteit weer toenam.”

IJzeren staven

Voor de uitbraak van het coronavirus deed de politie regelmatig controles in de Noordwijk. “Tijdens de lockdown zijn die acties gestopt. De criminaliteit nam toen bovendien af.”

Sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen, ziet de politie de criminaliteit weer opveren. De inwoners klagen over diefstallen, geweld en allerhande overlast. “De afgelopen weken hebben we een paar zware gevallen van agressie gehad", zegt Dereymaeker. “Er was een zeer ernstige diefstal met geweld, waarbij de verdachten het slachtoffer sloegen met ijzeren staven. Daarna gebeurde er nog een poging tot doodslag in dezelfde wijk.“

Le bordel

Een vrouw die een bordeel runt in de rosse buurt is blij met de actie. “Het werd tijd, hoor”, zegt ze. Ook de sekswerkers in de vitrines voelden zich de laatste tijd niet op hun gemak. “C’était le bordel ici.”

Tijdens de actie woensdagavond controleerden agenten van de lokale en federale politie 73 mensen in de Noordwijk. De politie vroeg iedereen in de Aarschotstraat om zijn identiteitskaart. Wie die niet bij zich had, moest mee in een politiebusje. “We hebben 55 mensen administratief aangehouden voor grondigere controle”, zegt Audrey Dereymaeker. “Een meerderjarige werd gerechtelijk aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij drugsfeiten.”

De actie verliep zonder incidenten.