550 kinderen voor bijna 700 trappen: scholen beklimmen Belfiustoren voor Rode Neuzen Dag JCV

07 november 2019

17u33 4 Brussel Rode gezichten en bolle wangen op de 34ste verdieping van de Belfiustoren donderdag. Leerlingen vanuit heel Vlaanderen mochten er zich wagen aan een trappenloop naar het dak van de hoofdstad om Rode Neuzen Scholen te ondersteunen. Niet voor doetjes. “Maar het uitzicht maakt al veel goed.”

De trappen van de 145 meter hoge Belfiustoren opklimmen is een klassieker onder de Brusselse liefdadigheidsacties. Donderdag was echter de eerste keer dat ook kinderen aan de actie mochten meedoen. 20 scholen zamelden centen in voor een actie van Rode Neuzen Scholen en mochten die bekronen met een beklimming van de trappenhal.

Onderweg heel wat gehijg en gepuf, maar boven toch ook veel blije gezichten. “Het zijn wel heel veel trappen, maar het was ook erg leuk”, zeggen Ferre (11) en Linde (11) van de derde graadsklas van Basisschool Ten Hulst in Testelt. “Het uitzicht is heel mooi en je hebt hier ook een computertje waarop je kan zien hoe snel je naar boven gelopen bent.”

Zwaar maar mooi

In totaal moeten de klimmers 696 trappen bedwingen voor ze de top bereiken. Daar wacht dan een verdiend drankje en fruit. Elke school zamelt een bedrag in om deel te nemen aan de actie. De trappenloop is daarvan de bekroning. “We zijn op het idee gekomen via een papa van een van de leerlingen die hier werkt”, zegt LO-leerkracht Jeroen Verheyden van Ten Hulst. “Zo is de bal aan het rollen gegaan. Onze school heeft hiermee 427 euro ingezameld.”

“Het was best zwaar maar ook mooi om te doen”, vult klasjuf Lyssia Di Virgilio aan. “En iedereen is netjes boven geraakt. Het leek ook een leuk idee om te doen want met alle leerkrachten gaan we ook naar de slotshow bij VTM.”

Eerste keer voor scholen

Het is de eerste keer dan Belfius zijn toren open gooit voor kinderen. Vrijdag is er nog de klassieke Stairs for Life, waarop iedereen naar bovenop de toren kan rennen. Donderdag werd dit jaar echter uitgetrokken voor Rode Neuzen. “We wilden dit jaar ook een speciale actie voor en door scholen, vandaar dit idee”, zegt Ineke Coppé van Belfius. “Voor de scholen en de kinderen is het een hele toffe ervaring en een soort teambuilding voor de hele de klas.”

Op een paar uitzonderingen na, raakte bovendien iedere leerling en begeleiding netjes tot boven. “We hebben wel een leeftijdsgrens van tien jaar ingesteld”, zegt Coppé. “Voor kleinere kinderen is dit wat te veel. De actie was alvast een succes want we hebben in totaal 20 Vlaamse scholen, met 560 leerlingen en 86 begeleiders over de vloer gehad. Dat is best druk, maar geeft voldoening aan al het personeel dat zich als vrijwilliger inzet om de actie in goede banen te leiden.