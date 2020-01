52 van 72 opsporingsberichten uit Brussel opgelost SHVM

07 januari 2020

17u12 1 Brussel In 2019 heeft de Federale Politie 72 opsporingsberichten verspreid voor Brussel. Daarvan werden er 52 opgelost, wat neerkomt op een slaagpercentage van 72 procent. Dat bevestigt Alain Martens van de Federale Politie.

In totaal verspreidde de Federale Politie vorig jaar zo’n 444 opsporingsberichten, waarvan 63 procent werd opgelost. 252 van de 444 berichten hadden betrekking op een verdwijning. De politie kon bijna 90 procent van de verdwijningen oplossen.

Brussel

72 van de 444 opsporingsberichten hadden te maken met Brussel. “52 opsporingsberichten voor Brussel werden opgelost”, zegt Alain Martens van de Federale Politie. “45 daarvan hadden te maken met een verdwijning.”

Théo Hayez

Dat maakt dat er nog 20 zaken niet opgelost zijn. Een daarvan, misschien wel de bekendste, is de verdwijning van de 18-jarige Théo Hayez. Hayez raakte eind mei vermist in het Australische Byron Bay. Verschillende zoekacties werden op poten gezet en ook het actualiteitenmagazine Telefacts maakte een reportage over de jongeman. Tot op heden ontbreekt nog steeds elk spoor van Hayez.

Malik Shorya

Ook de 13-jarige Indiase Malik Shorya uit Elsene is nog steeds niet terecht. De jongen werd zaterdag 25 mei om 21.15 uur voor het laatst gezien in een Indisch restaurant aan de Adolphe Buyllaan in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Malik is een Indiase student die tijdens een schoolreis door Europa in Brussel verbleef. Zijn verdwijning werd gesignaleerd door een leraar die toezicht hield op de groep studenten. Een onrustwekkende verdwijning, gezien zijn jonge leeftijd.

Stefan Lavincia

Daarnaast is de 47-jarige Stefan Lavinica nog steeds spoorloos verdwenen. Lavinica verliet op dinsdag 17 december 2019 om 13 uur het Sint-Pietersziekenhuis in de Hoogstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. Hij heeft medische zorgen nodig.