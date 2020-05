52-jarige vrouw uit Ukkel vermist SHVM

18 mei 2020

17u21 1 Brussel De federale politie is op zoek naar de 52-jarige Fatuma Ngote. De vrouw verliet in de avond van zondag 17 mei 2020 haar verblijfplaats in de Boetendaellaan in Ukkel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw.

Fatuma is struis gebouwd en ongeveer 1m75 lang. Ze heeft bruin gevlochten haar in een knot. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een witte pull en een kaki sjaal rond haar hoofd.

Deze persoon kan verward en gedesoriënteerd overkomen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via opsporingen@police.belgium.eu.