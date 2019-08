500 bezoekers zakken af naar het Stripfestival in Jette SZM

24 augustus 2019

19u11 2 Brussel Het Stripfestival in Jette sluit de 14de editie af met zo’n 500 bezoekers. Dit jaar werd stripauteur Merho in de kijker gezet, samen met een tiental andere auteurs. “Een succes”, zegt organisator Marc Daniels.

De 14de editie van het Stripfestival in Jette was een eerbetoon aan Robert Merhottein of Merho, de bezieler van De Kiekeboes. Merho, al decennialang de meest succesvolle stripauteur in België, werd 70 jaar en de Jetse Verzamelaarskring vond dat dit ook in Jette gevierd moest worden. Op woensdag 21 augustus kreeg Merho een hommagetrofee in de abdij van Dielegem. Maar het Stripfestival startte pas echt op zaterdag.

Twee exclusieve genummerde en gesigneerde albums (één in het Nederlands en één in het Frans), voorzien van een exclusieve ex libris, werden op het Stripfestival voorgesteld. Naast Merho waren er ook andere auteurs aanwezig, zoals Ducaju, Gosselin, De Marck & De Wulf, Van Bael, Tibo, Ersel, De Vuyst & Sunaert, Walthéry, Gos, Papazoglakis, Dagnino, Krings, Renier, Van Linthout, Malik, Di Sano en signore Dino Attanasio (94 jaar).

Volgens organisator Marc Daniels was het Stripfestival een succes. “We hebben meer bezoekers gehad dan de voorbije jaren en voor een klein festival kan dat wel tellen.” Daar kiezen ze ook bewust voor. “We beperken ons elk jaar tot zo’n 15 auteurs en zetten altijd in op de familiale en gezellige sfeer.”

Wie er volgend jaar een hommagetrofee krijgt, kon Daniels in primeur al verklappen. “Volgend jaar zetten we stripauteur Speltens in de kijker, de bezieler van onder andere ‘De Russische winter’.”