500 activisten aangehouden tijdens de ‘Royal Rebellion’ SZM

13 oktober 2019

09u43 0 Brussel Tijdens de grote actie van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn zaterdag in totaal 500 activisten administratief aangehouden. “Zij werden vrijgelaten in de loop van de nacht tot 3 uur,” zegt de woordvoerder van Brusselse politie, Olivier Slosse. Volgens hem riskeren de activisten die tot op het Paleizenplein zijn geraakt strafrechtelijk vervolgd te worden. De andere actievoerders die het Koningsplein niet wouden verlaten kunnen mogelijks een GAS-boete krijgen.

De ‘Royal Rebellion’ van Extinction Rebellion zette Brussel zaterdag op zijn kop. De actievoerders waren van plan om om 14 uur de tuinen van het Koninklijk Paleis te bezetten en de koning uit te nodigen om een klimaat- en ecologische noodtoestand uit te roepen. Maar de politie was al massaal aanwezig en de activisten verplaatsten zich naar het Koningsplein waar ze met een 1000-tal volksvergaderingen hielden. Hierdoor werd het auto- en tramverkeer verstoord. “We willen dat de macht terug naar het volk gaat en dat de regering burgerlijke assemblees organiseert zodat de mensen gevoed met experten beslissingen kunnen nemen over de klimaatcrisis waar we nu in zitten,” zegt David Steeman, lid van Extinction Rebellion.

Neutrale zone

De buurt aan het Koninklijke Paleis is een neutrale zone. Hierdoor zijn acties op dat plein verboden. Rond 16 uur konden een 200-tal activisten toch tot aan het Koningsplein komen. Deze werden meteen aangehouden en riskeren nu strafrechtelijk vervolgd te worden.

De anderen activisten bleven volksvergaderingen houden, waar ze in groepjes nadachten over klimaatoplossingen. De politie nodigde hen eerst uit om het plein te verlaten zodat de tram weer kon rijden, maar dat weigerden ze omdat ze 24 uur lang wouden protesteren. Uiteindelijk zette de politie er een einde aan om 17.30 uur. Ze waarschuwden eerst dat de kinderen weg moesten en traden hardhandig op met traangas en matrakken. Het waterkanon werd ook ingezet.

GAS-boete

Een aantal groepjes rebellen weigerden toch het plein te verlaten. Sommigen hadden zich met fietssloten rond hun nek vastgemaakt aan een boot van Extinction Rebellion. Hierdoor moest de politie die sloten afzagen. De laatste activisten werden nog na 20 uur ‘s avonds opgepakt. In totaal werden er 500 administratief aangehouden in de kazerne van Elsene en het politiecommissariaat. In de loop van de nacht, tot 3 uur ‘s nachts werden ze weer vrijgelaten. De activisten die in de neutrale zone kwamen kunnen gerechtelijk vervolgd worden en de anderen riskeren een GAS-boete, maar dat staat nog niet vast volgens woordvoerder van de Brusselse politie Olivier Slosse.