50-tal mensen betogen in Brussel tegen politiegeweld: “We mogen dit niet aanvaarden” AW

29 augustus 2020

17u20

Bron: Belga 0 Brussel Op de Waterloolaan in Brussel, tegenover de gebouwen van de federale overheidsdienst Justitie, hebben namiddag een 50-tal mensen een betoging gehouden tegen politiegeweld. De betoging kwam er nadat er beelden opdoken van het overlijden van de Slovaak Jozef Chovanec in een politiecel, twee jaar geleden.

De manifestanten zien gelijkenissen met de overlijdens van de kleine Mawda, de jonge Adil in Anderlecht en de jonge Mehdi, in Brussel, en eisen dat er een eind komt aan het politiegeweld, maar stellen ook het huidige politiek en economisch systeem in vraag.



"Op 7 juni stonden we met meer dan 10.000 mensen op het Poelaertplein, voor de Black Lives Matter-betoging", zei Michel Munanga, initiatiefnemer van de beweging Campagne Solidarity die de betoging organiseerde. "De Belgische politici verklaarden toen dat de situatie in België en de VS niet vergelijkbaar was, dat een incident als de dood van George Floyd hier niet mogelijk was. De gruwelijke beelden van de dood van Jozef Chovanec hebben hun leugens achterhaald."

Politieke revindicatie

Op de beelden van een politiecel op de luchthaven in Charleroi in februari 2018 is te zien hoe de Slovaak Jozef Chovanec hardhandig door de politie wordt aangepakt, terwijl een agente een Hitlergroet brengt. "Dat was duidelijk een politieke revindicatie", zegt een van de andere betogers. "We mogen dit niet aanvaarden, we moeten blijven strijden tegen politiegeweld en tegen extreemrechts. Zij mogen geen plaats krijgen in onze instellingen en zeker niet in de politie."

Voor de betogers is de dood van Jozef Chovanec, maar ook die van Semira Adamu, de kleine Mawda, en Adil en Mehdi echter ook een gevolg van het kapitalistische systeem.

"Het kapitalisme is gebaseerd op structureel racisme en ongelijkheid, en zal altijd zo'n slachtoffers creëren", klinkt het. "De rijken verdelen om te heersen en de aandacht af te leiden van de tekorten die ze zelf creëren: onbetaalbare huisvesting, te weinige degelijke jobs en openbare diensten van belachelijk lage kwaliteit. Enkel solidariteit zal ons redden."