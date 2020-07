50 kilogram vlees vernietigd bij controleactie Wouter Hertogs

14 juli 2020

15u31 0 Brussel Bij een controleactie in verschillende handelszaken rond het Brusselse Zuidstation heeft de lokale politie Brussel Zuid 50 kilogram vleeswaren in beslag genomen en laten vernietigen omdat ze niet op de juiste manier werden bewaard. Ook werd een transportagentschap gesloten.

“Op initiatief van de gemeente Sint-Gillis werden er in verschillende buurten van de gemeente kleinschalige multidisciplinaire acties in het kader van netheid en hygiëne opgestart”, zegt politiewoordvoerster Adeline Roty. “Tijdens deze sanitaire crisisperiode besteedt de bestuurlijke autoriteit een bijzondere aandacht aan het handhaven van goede netheid- en hygiënepraktijken bij lokale commerciële activiteiten. De controles worden uitgevoerd in samenspraak met de gemeentelijke diensten, de Dienst Veiligheid, Hygiëne en Milieu en de dienst Netheid, Net Brussel en diensten van de politiezone Zuid, meer bepaald de dienst Bijzondere Wetten en de Wijkpolitie.

Vorige week donderdag controleerden de politie- en inspectiediensten zeven handelszaken rond het Zuidstation. In twee voedingswinkels werden er zware inbreuken op de voedselbedeling en de bewaring van voedingsmiddelen vastgesteld, en moesten ongeveer 50 kilogram vleeswaren vernietigd worden. Ook werd de motor van een koelkast in beslag genomen. Een transportagentschap moest dan weer de deuren sluiten wegens verschillende stedenbouwkundige overtredingen en activiteiten in ongezonde en onhygiënische omstandigheden. “Brulabo en de dienst Douane en Accijnzen zullen bijkomende controles uitvoeren”, aldus nog de politiewoordvoerster. “We plannen nog meer dergelijke controles in andere buurten van de gemeente.”