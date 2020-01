50 actievoerders houden vredeswake naar aanleiding van oorlog tegen Iran WHW

25 januari 2020

16u48 0 Brussel Op het Europakruispunt, voor het Centraal Station, heeft een vijftigtal mensen zaterdagnamiddag een vredeswake gehouden. Ze deden dat naar aanleiding van de internationale actiedag tegen oorlog met Iran, die de Amerikaanse vredesbeweging heeft uitgeroepen. In meer dan 160 steden in de VS zijn zaterdag ook manifestaties gepland, net als in een veertigtal steden in twintig andere landen.

“Een directe oorlogsdreiging is dan wel afgewend, maar een kleine vonk kan voldoende zijn voor een nieuwe destabiliserende oorlog in het Midden-Oosten”, klinkt het bij de aanwezigen. “De buitenrechtelijke executie van Qasem Soleimani met droneraketten, wat men ook denkt over zijn rol en die van Iran in de regio, was een oorlogshandeling en een schending van het internationaal recht. Met haar roekeloze politiek lijkt de regering-Trump voortdurend de internationale rechtsorde te willen ondermijnen. We kunnen niet aanvaarden dat België en de andere lidstaten van de Europese Unie door hun passiviteit of zelfs steun er mee voor zorgen dat we evolueren naar een internationaal systeem waarin alleen nog de wet van de sterkste zou gelden.”

Bemiddelingsrol

De actievoerders vragen dat België en de Europese Unie elke inbreuk op het internationaal recht en de mensenrechten ondubbelzinnig veroordelen en een actieve bemiddelingsrol spelen om tot duurzame de-escalatie te komen met Iran. Volgens hen is het ook cruciaal dat het nucleair akkoord verder wordt gerespecteerd: “De EU moet Iran verder aanmoedigen om de bepalingen van het akkoord te respecteren en in ruil weigeren om uitvoering te geven aan de Amerikaanse sancties die de Iraanse bevolking hard treffen, maar ze ook helpen omzeilen en opvangen.”