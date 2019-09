5 tips voor de Brusselse Open Monumentendagen JCV

13 september 2019

13u14 1 Brussel Zaterdag en zondag kan je in Brussel talloze gebouwen en monumenten bezoeken op de Open Monumentendagen. Onder het thema “Een plaats voor kunst”, zijn er in totaal 96 plaatsen te bezoeken. Daarom vijf tips die je helpen door de bomen het bos te zien.

1. Het Goudblommeke in Papier

Over een authentiek Stamenei gesproken. Niet alleen het interieur is om van te snoepen, het café heeft ook een belangrijk plaats in de kunstgeschiedenis. Eerst was het het trefpunt van de Brusselse surrealisten zoals René Magritte en Marcel Mariën. Later verzamelde de Cobra-beweging met Hugo Claus en Louis-Paul Boon er. Een tentoonstelling maakt je wegwijs in de restauratie van het gebouw sinds de heropening.

Adres: Cellebroersstraat 53-55, Brussel

2. Paviljoen van de Menselijke Driften

Niet alleen de naam prikkelt de zinnen. Het reliëf van beeldhouwer Jef Lambeaux “stelt de genoegens en de ongelukken van de mensheid voor”, zoals de organisatie het mooi verwoordt. Het paviljoen errond werd ontworpen door niemand minder dan Victor Horta en wordt zelden voor het grote publiek geopend.

Adres: Jubelpark, vlakbij de Grote Moskee

3. Flagey

De befaamde pakketboot van Flagey is de geboorteplaats van radio- en televisie in België. Het NIR of Nationaal Instituut voor de Radio-omroep werd er opgericht 1930 en was daarmee een Europese pionier. Vandaag is het gebouw een audiovisueel centrum, maar het heeft zijn eigen stijl bewaard.

Adres: Flageyplein, Elsene

4. Piano’s Maene



De muziekliefhebbers kunnen natuurlijk ook terecht in het Nationaal Conservatorium in het centrum, maar deze keuze is origineler. Piano’s Maene is een familiebedrijf gespecialiseerd in de verkoop, de verhuur en de bouw van muziekinstrumenten. In het mooie herenhuis waar ze hun onderdak hebben, is er naast de showroom ook een concertzaal met 100 plaatsen en een klein museum te zien.

Adres: Argonnestraat 37, Sint-Gillis

5. Museum en Tuinen van Buuren

Liefhebbers van Art Deco moeten maar een adres onthouden. Het huis van het Nederlandse echtpaar David en Alice van Buuren besteedden niet alleen veel aandacht aan de bouw van hun huis, ze verzamelden ook kunst. “Hun woning, een echt intiem museum vol kleine schatten, blijft tot op vandaag een eerbetoon aan de goede smaak en de art deco”, klinkt het.

Léo Erreralaan 41, Ukkel

Het volledige programma en mee informatie vin de je op de website van de Open Monumentendagen.