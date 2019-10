5 miljoen blokjes voor kinderen van 7 tot 77 jaar: Lego kleurt Brusselse herfstvakantie JCV

25 oktober 2019

14u44 0 Brussel Kinderen van 7 tot 77 kunnen zich tijdens de herfstvakantie reppen naar Bricklive, het grote Lego-evenement in Thurn & Taxis. De organisatie verzamelde meer dan vijf miljoen legoblokjes om mee aan de slag te gaan.

In 2017 streek het evenement ook al eens neer in Brussel, maar in vergelijking met die editie ziet de organisatie het grootser. “We hebben de oppervlakte verdubbeld tot 8.000 vierkante meter”, zegt directeur Mario Iacampo. “Vorige keer kregen we zo’n 22.000 mensen over de vloer dus we verwachten er deze keer zeker meer.”

De expo opende vrijdag in Thurn & Taxis. Bezoekers kunnen er terecht in verschillende zones. “We hebben dit jaar ingezet op meer interactiviteit”, zegt Iacampo. “Zo is er een zone met Virtual Reality waar je met een racegame aan de slag kan. We proberen natuurlijk wel dicht bij het concept van Lego te blijven, maar deze keer wilden we breder gaan. Het moet ten slotte vooral een leuke dag uit met de familie opleveren.” Iacampo wil de nadruk ook legen op leren. “Lego het speelgoed bij uitstek waardoor kinderen leren omgaan met uitdagingen”, zegt hij. “We hebben daarom een zone die zich speciaal daarop toelegt.”

In die zone kunnen kinderen van 10 jaar en ouder aan de slag met Mindstorms, een project van Lego waarmee ze hun eerste stappen in programmeren kunnen zetten. Ze krijgen daarbij de hulp van vrijwilligers van Jeunesses Scientifiques Bruxelles. “We geven de kinderen een opdracht: ze moeten bijvoorbeeld een robot zo programmeren dat die binnen een bepaald vak blijft”, zegt Youssef Ben Achir van Jeunesses Scientifiques Bruxelles. “De interface is heel simpel en werkt een beetje zoals legoblokjes. Ze moeten de juiste elementen bij elkaar zetten. Hiermee proberen we jongeren warm te maken voor wetenschappen en hen te leren hoe ze problemen moeten oplossen. De robots die je hier ziet worden zelfs door ruimtevaartorganisatie NASA gebruikt om tests mee te doen. Zo precies werken ze.”

Van Fantasy tot Star Wars

Een andere blikvanger is de fanzone. Daar staan creaties, gebouwd door liefhebbers die het al eens zonder plannetje doen. “We hebben hier allerlei thema’s van Fantasy tot Star Wars”, zegt John Quairia, die zelf in zijn vrije tijd met blokjes aan de slag gaat. “Sommige van onze bouwwerken komen uit zeldzame dozen, maar andere bouwen hun creaties helemaal volgens hun eigen fantasie. We hebben geprobeerd om hier enkele mooie voorbeelden uit het buitenland en uit België samen te brengen.”

Bricklive loopt tot zondag 3 november in Thurn & Taxis. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop of 20 euro aan de kassa. Familietickets kosten 45 euro in voorverkoop of 60 euro aan de kassa. Meer info op www.bricklive.be.