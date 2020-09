5 leerkrachten van Schaarbeekse school testen positief op COVID-19: alle collega’s in quarantaine JMBB

In de Franstalige gemeenteschool Numéro 16 in Schaarbeek zijn minstens vijf leerkrachten besmet met het coronavirus. Dat weet Bruzz .

Alle leerkrachten gaan in quarantaine en als gevolg krijgen meer dan vierhonderd leerlingen voorlopig geen les. Het is nog onduidelijk of er leerlingen besmet zijn.