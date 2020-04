5 jaar na dood Oussama eindelijk verdachte opgepakt Wouter Hertogs

21 april 2020

18u13 0 Brussel Vijf jaar na de dood van de 20-jarige Brusselaar Oussama Ben Alla heeft het gerecht een verdachte geïdentificeerd. De verdachte, de 25-jarige Sami A., werd eind vorige week door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en de raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis intussen met een maand verlengd. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt uit gerechtelijke bron bevestigd.

Oussama Ben Alla was op 27 mei 2015 verdwenen. De jongeman uit Sint-Jans-Molenbeek had die dag nog gebeld met zijn broer met de melding dat hij een afspraak had om 22 uur in Elsene, maar was nooit op die afspraak aangekomen. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem.

Een tweetal weken later, op 12 juni, werden in het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van Sint-Pieters-Leeuw lichaamsdelen aangetroffen en uit het water gehaald. De lichaamsdelen konden toen nog niet geïdentificeerd worden en het duurde tot eind juni voor het duidelijk werd dat het om Oussama Ben Alla ging. De jongeman was met geweld om het leven gebracht maar de reden daarvoor was nooit duidelijk geworden en al evenmin was een dader gevonden.

Vorige week werd dan toch een verdachte opgepakt, de 25-jarige Sami A. Die jongeman werd in 2017 nog veroordeeld omdat hij beschouwd werd als het kopstuk van een bende die drugs verkocht, onder meer aan minderjarige leerlingen van een atheneum in Elsene. Hij zou de persoon geweest zijn met wie Oussama Ben Alla op 27 mei 2015 een afspraak had. Het is voorlopig niet duidelijk of A. bekentenissen heeft afgelegd en of hij alleen betrokken was bij de dood van Oussama Ben Alla.