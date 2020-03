5 jaar celstraf voor verkrachting

dakloze vrouw Wouter Hertogs

18 maart 2020

08u53 0 Brussel Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor de verkrachting van een dakloze vrouw in Sint-Gillis. De rechter geloofde niets van zijn uitleg.

In de nacht van 24 op 25 augustus 2017 vergreep R.G. zich op het Victor Hortaplein aan een dakloze vrouw die er aan het slapen was. De dader was zelf een man zonder vaste verblijfplaats en hij hing rond op straat in de buurt van het Zuidstation. “Het was met onderlinge toestemming”, verklaarde hij eerder aan de politie. Het slachtoffer zelf zei toegestemd te hebben dat hij in haar buurt mocht slapen. “Enkel dat, niets anders”, voegde ze eraan toe in haar verhoor.

Op de vraag waarom ze dan beweerde verkracht te zijn, had hij ook een antwoord klaar. “Het is een wraakactie omdat ik haar geen drugs of alcohol wilde geven”, klonk het. De rechtbank geloofde niets van deze versie. “Het is niet zij die klacht heeft ingediend, maar wel een andere dakloze. Die had haar wenend en naakt teruggevonden vlak na de feiten. Bovendien bleek uit het verslag van de deskundigen dat hij geen enkele empathie heeft tegenover anderen en snel woedeaanvallen krijgt.” De onmiddellijke aanhouding van de man werd bevolen.