5 jaar cel voor gewelddadige homejacking Wouter Hertogs

18 augustus 2020

14u52 0 Brussel Een veertiger is veroordeeld tot 5 jaar cel voor een gewelddadige homejacking in Sint-Agatha-Berchem. Hierbij gaf de man een kniestoot aan een zwangere vrouw. Zijn twee kompanen zijn nog steeds voortvluchtig.

Op 24 oktober 2019 drongen drie mannen -verkleed als postbodes- een woning in de Charles Quintlaan binnen. Het koppel dat er woonde, werd meteen aangevallen door de drie. Toen de vrouw zei dat ze zwanger was, kreeg ze zelfs een kniestoot in de buikstreek. Hiermee wilden ze druk zetten op het koppel om de code van de kluis te zeggen.

Uiteindelijk kon een van de slachtoffers de politie verwittigen tijdens de homejacking. Twee overvallers konden nog vluchten, maar de derde kon gearresteerd worden. “Het parket had een effectieve celstraf van 8 jaar gevorderd. De verdediging had verschillende verzachtende omstandigheden aangestipt en daarom een celstraf met probatie-uitstel gevraagd. “Mijn cliënt zat in een depressie. Hij heeft vier kinderen, maar had net zijn werk verloren. Ook kreeg hij geen werkloosheidsuitkering. Hij zag het echt niet meer zitten”, klonk het

De rechter hield de boot in het midden en gaf hem 5 jaar cel.