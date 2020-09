5 jaar cel voor afrekening op straat Wouter Hertogs

14 september 2020

17u21 0 Brussel Twee twintigers zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een gewelddadige afrekening in Anderlecht. De twee vielen een man met een mes aan. Een dispuut tussen het slachtoffer en een van zijn belagers lag aan de basis van de steekpartij.

Op 11 juni 2017 stapten drie mannen op de René Henrystraat uit een voertuig. Ze liepen naar een man die op de stoep wandelde en twee van de mannen vielen de wandelaar aan. Meerdere messteken werden uitgedeeld en de man werd zwaargewond achtergelaten. Hij had verwondingen aan de keel en de armen. Aanvankelijk stelde het slachtoffer dat hij zijn belagers niet kende, maar uiteindelijk gaf hij toe dat hij ruzie had gehad met een van hen. Meer details wilde hij niet kwijt, waardoor het exacte motief nooit bekend is geraakt.