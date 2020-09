5 en 15 jaar cel voor Roemenen die landgenoot doodsloegen Wouter Hertogs

21 september 2020

16u16 0 Brussel Nicolae Dragu (44) is voor het Brusselse assisenhof veroordeeld tot 15 jaar opsluiting. Medebeschuldigde Vasile Zaharia (53) kreeg 5 jaar cel. De twee mannen werden door de jury schuldig bevonden aan de moord op Traian Zoltan (50). Het slachtoffer - net als de beschuldigden een dakloze - werd op 17 september 2018 levenloos teruggevonden in een houten gelegenheidshut aan de Brusselse Keizerlaan.

De twee beschuldigden hadden de nacht van 15 op 16 september doorgebracht in de hut, in het gezelschap van Traian Zoltan. De mannen hadden bier en vodka gedronken, waarna een gewelddadige ruzie ontstond over een geldkwestie. Ze verdachten hun metgezel ervan achter de diefstal van een aantal bezittingen en geld te zitten. Het was echter niet hun bedoeling hem te doden, stelden ze. Het openbaar ministerie had 25 jaar opsluiting gevorderd voor Nicolae Dragu en tussen 10 en 15 jaar gevangenisstraf voor Vasile Zaharia. Volgens het OM was Dragu, die twee weken na de feiten in Frankrijk werd opgepakt, de hoofdschuldige die de meeste slagen had toegediend. Verder was er zijn gerechtelijk verleden voor geweldfeiten.

Het slachtoffer bleek overleden te zijn aan de gevolgen van slagen met een stomp voorwerp en verstikkingsbewegingen, dit gekoppeld aan een alcoholintoxicatie en een zwak hart. Hof en jury hielden rekening met de zware ernst van de feiten en nam meerdere verzachtende omstandigheden in acht, onder meer de bekentenissen en de uitgesproken spijtbetuigingen, en legde uiteindelijk 15 jaar opsluiting op aan Nicolae Dragu en 5 jaar aan Vasile Zaharia. Omdat hij aan de oorsprong van de oproep naar de hulpdiensten lag, kreeg hij deze milde straf.