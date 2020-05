49-jarige man uit Sint-Gillis vermist SHVM

12 mei 2020

18u10 0 Brussel De federale politie is op zoek naar de 49-jarige Laurent Burgue. De man werd tussen woensdag 6 mei en vrijdag 8 mei 2020 voor het laatst gezien in zijn woning in de Henri Wafelaertsstraat in Sint-Gillis. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Laurent is 1m79 en zwaar gebouwd. Hij heeft kort grijzend haar en een baard. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Dan kan u dat laten weten via het gratis nummer 0800/ 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.