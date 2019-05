45 maanden cel voor poging doodslag op oudjaar WHW

22 mei 2019

21u09 0 Brussel Een Brusselse man is veroordeeld tot 45 maanden cel voor poging doodslag. De man viel 4,5 jaar geleden op oudjaar een andere man aan. Hierbij sloeg hij een fles stuk op zijn gezicht.

In de nacht van 31 december 2013 op 1 januari 2014 was het niet overal een groot feest. Samen met een vriend geraakte Marouane L. (25) ter hoogte van de Kaasmarkt in een discussie met een andere feestganger verwikkeld. Zijn vriend haalde hierop een schroevendraaier boven en stak het slachtoffer hiermee ter hoogte van het oor. L. kon hierop niet achterblijven en sloeg een glazen fles kapot op het gezicht van hun rivaal. Het slachtoffer heeft nu nog steeds spraak- en bewegingsproblemen. De tweede beklaagde werd eerder al veroordeeld door het hof van beroep nadat hij in eerste aanleg vrijgesproken werd. De kans is groot dat L. ook beroep zal aantekenen tegen het vonnis.