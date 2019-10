435 klimaatactivisten aangehouden tijdens de ‘Royal Rebellion’. Deelnemers verontwaardigd over hardhandige aanpak van politie: “Ze sloegen op alles wat ze tegenkwamen” SZM

13 oktober 2019

17u30 2 Brussel Tijdens de grote klimaatactie van Extinction Rebellion zijn zaterdag in totaal 435 activisten bestuurlijk aangehouden. “Zij werden vrijgelaten in de loop van de nacht”, zegt de woordvoerder van de Brusselse politie, Olivier Slosse. Ondertussen duiken er op sociale media overal verhalen op over de hardhandige aanpak van de politie. Er is ook een onderzoek gestart naar aanleiding van beelden waarop agenten traangas gebruiken bij klimaatactivisten die al op de grond liggen.

De ‘Royal Rebellion’ van Extinction Rebellion zette Brussel zaterdag op zijn kop. De actievoerders waren van plan om om 14 uur de tuinen van het Koninklijk Paleis 24 uur lang te bezetten en de koning uit te nodigen om een klimaat- en ecologische noodtoestand uit te roepen. Maar de politie was al massaal aanwezig en de activisten verplaatsten zich naar het Koningsplein waar ze met een 1000-tal volksvergaderingen hielden. Hierdoor werd het auto- en tramverkeer verstoord. “We willen dat de macht terug naar het volk gaat en dat de regering burgerlijke assemblees organiseert zodat de mensen, gevoed met experten, beslissingen kunnen nemen over de klimaatcrisis waar we nu in zitten,” zegt David Steeman, lid van Extinction Rebellion.

Neutrale zone

De buurt aan het Koninklijke Paleis is een neutrale zone. Hierdoor zijn acties op het Paleizenplein verboden. Rond 16 uur konden een 150-tal activisten toch tot aan het Koninklijk Paleis geraken. Deze werden meteen aangehouden en ze riskeren nu strafrechtelijk vervolgd te worden.

De anderen activisten bleven volksvergaderingen houden op het Koningsplein, waar ze in groepjes nadachten over klimaatoplossingen. De politie nodigde hen eerst uit om het plein te verlaten zodat de tram weer kon rijden, maar dat weigerden ze. Uiteindelijk maakte de politie er een einde aan om 17.30 uur. Ze waarschuwden eerst dat de kinderen weg moesten en traden daarna hardhandig op met traangas en matrakken. Het waterkanon werd ook ingezet.

GAS-boete

Een aantal groepjes rebellen weigerden toch nog het plein te verlaten. Sommigen hadden zich met fietssloten rond hun nek vastgemaakt aan een boot van Extinction Rebellion. Hierdoor moest de politie die sloten afzagen. De laatste klimaatactivisten werden nog na 20 uur ‘s avonds opgepakt. In totaal werden er 435 aangehouden in de kazerne van Elsene en het politiecommissariaat. In de loop van de nacht, rond 3 uur, werden ze weer vrijgelaten. De activisten die het Koningsplein weigerden te verlaten, riskeren een GAS-boete, maar dat staat nog niet vast volgens woordvoerder van de Brusselse politie Olivier Slosse.

Hardhandige aanpak

Ondertussen getuigen heel wat klimaatactivisten via sociale media over de hardhandige aanpak van de politie. Onder andere Heide, die opgepakt werd en naar het politiekantoor werd gevoerd, vertelt haar verhaal via Facebook. Ze spreekt niet enkel van geweld op het plein zelf, maar ook van de repressie en seksuele intimidatie in het politiekantoor. “We werden in een garage geduwd, waar het heel warm was, zonder water of de mogelijkheid om naar toilet te gaan.”

De organisatoren van Extinction Rebellion vinden dat de politie te veel geweld heeft gebruikt. “Het waterkanon en de pepperspray, dat was er echt over”, zegt Linde Polfliet, een van de woordvoersters. “Er waren toen zelfs nog kinderen op het plein. Bovendien was onze actie van begin tot eind geweldloos. Omdat de omgeving van de paleistuin was afgezet, zijn we op het Koningsplein samengekomen. Dat plein zouden we na de volksvergadering vreedzaam verlaten. Als ze ons wilden verwijderen, had dat ook gekund zonder pepperspray. Het geweld, de inzet van het waterkanon, het kwam voor ons echt volledig uit het niets.”

Of de organisatoren klacht indienen bij politiewaakhond Comité P is nog niet duidelijk. “We willen eerst samenkomen en voor elkaar zorgen. Wie zich getraumatiseerd voelt, is zeker welkom om erover te komen praten. Ikzelf ben ook nog steeds onder de indruk.”