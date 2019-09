43 procent meer verkeersovertredingen in Schaarbeek dan vorig jaar SVHM

12 september 2019

17u02 1 Schaarbeek In september 2018 voerde de gemeente Schaarbeek in het grootste deel van het grondgebied een zone 30 in. Die beslissing moest ervoor zorgen dat de wegen verkeersveiliger zouden zijn. En die maatregel werpt volgens de gemeente dan ook zijn vruchten af, ondanks de stijging van het aantal bekeuringen.

Volgens het rapport van de gemeente inzake verkeersveiligheid, werden in het jaar 2018 bijna 50 procent meer verkeersovertredingen begaan dan in 2017. Dat cijfer ligt op het eerste zicht verbazingwekkend hoog, maar de gemeente nuanceert dat getal wel. “De snelheidscontroles zijn met 150 procent toegenomen in twee jaar tijd in heel Brussel-Noord”, staat in het rapport te lezen. “Hoe meer controles, hoe meer mensen betrapt worden. Het betekent dus niet dat de wegcode tegenover een jaar geleden minder wordt nageleefd.”

Volgens het bestuur zouden de eerste cijfers van 2019, die zich verspreiden over de maanden januari tot mei, veelbelovend zijn.

Meer communicatie

De gemeente deelt ook mee dat de politiezone besloot om voor 421.120 euro te investeren in verkeersapparatuur. Met dat bedrag werden onder andere 30 elektrische fietsen, 20 draagbare toestellen en 20 ademtestkoffers aangekocht. Er zouden ook nog enkele vaste radars komen op de wegen waar nog 50 kilometer per uur geldt.

Naast het aankopen van apparatuur, vindt het gemeentebestuur het ook belangrijk om te communiceren met de inwoners. “Indien we de communicatie opdrijven, en de mensen weten waar ze gecontroleerd worden, zullen ze automatisch hun rijstijl aanpassen.” Het uitgangspunt luidt: “Hoe zichtbaarder de controles, hoe efficiënter ze zullen zijn.” Het bestuur zal ook meer inzetten op communicatie via sociale media.

Straatraces

Niet enkel controles en communicatie zouden belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid. Daarom werd er een nieuw markeringsplan opgesteld, waarbij 130 nieuwe wegmarkeringen aangebracht zullen worden, samen met extra zone 30-borden, posters en zelfs promotiemateriaal in de vorm van bierviltjes en posters.

Bij de Schaarbekenaars leeft nog altijd de zorg rond de straatraces, maar de gemeente belooft om extra in te zetten op deze problematiek.