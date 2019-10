400 mensen met een handicap en hun begeleiders protesteren voor meer inclusie SZM

02 oktober 2019

17u48

Bron: Belga 0 Brussel Een vierhonderdtal personen met een handicap en hun begeleiders zijn woensdag tijdens de tweejaarlijkse ‘Freedom Drive Mars’ door Brussel getrokken om meer inclusie te eisen in de maatschappij. De betogers maakten duidelijk dat ze nog te weinig gesteund worden om als een volwaardig burger een menswaardig en actief leven te leiden.

De Freedom Drive Mars, een initiatief van European Network on Independent Living (ENIL), ging van start in het Jubelpark en trok van daaruit via de Europese Commissie richting het Europees parlement. Dat er nog werk aan de winkel is, werd meteen duidelijk in het Jubelpark. Daar was slechts één ramp voorzien voor de betogers met rolstoel en dus werden er meteen nieuwe rampen aangehaald om een rolstoelfile te vermijden.

Met de protestmars willen de betogers duidelijk maken dat zowel het EU-beleid als de verschillende Europese regeringen apartheid en segregatie in de hand blijven werken. “In heel Europa en ook bij ons belanden mensen met een handicap nog gemakkelijk in apart onderwijs, aparte werkplaatsen, aparte wooninstellingen ... Of ze zitten thuis, voor alles afhankelijk van familie en vrienden, bij gebrek aan budgetten voor persoonlijke assistentie. We kunnen hier spreken over apartheid, segregatie. Waarom wordt dit zo gemakkelijk aanvaard als het gaat over personen met een handicap? “, vraagt Frank Sioen van ENIL zich af.

De betogers kwamen voor de Freedom Drive Mars uit binnen -en buitenland afgezakt naar Brussel. Zo waren er delegaties uit Armenië, Zweden, Bosnië, Litouwen, Noorwegen, Bulgarije, IJsland, Ierland en zelfs Japan aanwezig.