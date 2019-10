400 Koerden dagen op tijdens vreedzaam protest in Sint-Gillis SZM

12 oktober 2019

17u50 0 Brussel De Koerdische gemeenschap betoogde zaterdagnamiddag voor de tweede keer deze week in Brussel. Deze keer verliepen de protesten vreedzaam. Zo’n 400 koerden verzamelden om 14 uur op het Sint-Gillisvoorplein. Ze keuren de inval van Turkije op de Koerdische gemeenschap in Noord-Syrië af.

Op het Sint-Gillisvoorplein in Sint-Gillis hebben zo’n 400 Koerden zaterdagnamiddag betoogd tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. De Koerdische gemeenschap is ervan overtuigd dat de president van Turkije, Erdogan, een etnische zuivering van de Koerdische regio’s in Syrië wil. De Koerden roepen daarom ook de internationale en Europese beleidsmakers op tegen de Turkse militairen op te treden en hen te veroordelen om een einde te maken aan de invasie.

Woensdag protesteerde de Koerdische gemeenschap al voor de ambassade van de Verenigde Staten omdat president Trump er zijn laatste troepen wegtrok, waardoor Erdogan groen licht kreeg om binnen te vallen. De Koerden willen nu internationale steun, vooral ook omdat ze mee IS hebben helpen verslaan in dat gebied.